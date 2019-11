Auto in fiamme in via Carducci a Legnano. La donna che era al volante della vettura è stata messa in salvo.

Auto in fiamme a Legnano

Per un probabile guasto ai freni un’auto ha preso fuoco intorno alle 16.15 mentre stava viaggiando in via Carducci a Legnano. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e, insieme alla Croce Rossa di Legnano, hanno messo in salvo la conducente, una donna di 49 anni che è uscita illesa.



