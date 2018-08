Incidente in via Dante, auto ribaltata e ambulanza sul posto.

Auto ribaltata, intervengono anche i vigili del fuoco

Soccorsi in azione a Robecco sul Naviglio per un incidente tra due auto avvenuto poco prima delle 10.30 in via Dante. Uno dei due mezzi, nello scontro, si è anche ribaltato lungo la strada richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il conducente. Sul posto, i pompieri di Milano Messina, un’ambulanza e un’automedica insieme ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Aggiornamento

Da una prima ricostruzione e da alcune testimonianze, sembra che l’auto procedesse a gran velocità lungo la via. L’incidente che ha portato al ribaltamento, sarebbe dovuto al tentativo del guidatore, un uomo di 58 anni, di schivare una seconda auto parcheggiata. Ribaltatasi, l’auto ha rischiato di sfondare la vetrina della panetteria e travolgere i clienti al suo interno. Non si sono registrati feriti, anche il conducente non ha riportato lesioni.