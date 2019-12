Si è svolta stamattina, domenica 8 ottobre, la tredicesima edizione della Babbo Natale Running di Tradate.



Babbi Natale in corsa, centinaia a Tradate

In centinaia di ogni età e con costumi e barbe rosse si sono dati appuntamento stamattina per la tredicesima Babbo Natale Running di Tradate organizzata dall’UYfficio cultura del Comune insieme all’Avis. Tre le gare partite da corso Bernacchi: la 800 metri degli under 10, la 2 km degli under 14 e poi la 5km aperta a tutti.

Ecco le foto della corsa:

La festa continua oggi ad Abbiate Guazzone con mercatino, musica e laboratori in attesa dell’accensione alle 17.30 dell’Albero del Riuso.

