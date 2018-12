“Babbo Run”, prima edizione coi fiocchi.

“Babbo Run”, oltre 300 partecipanti

Più di 300 partecipanti alla prima edizione della “Babbo Run” di Nerviano, la corsa per tutti andata in scena domenica 2 dicembre. Organizzatori le associazioni “Cur Cui Ran” e “Facciamo Quadrato” col patrocinio del Comune. Trecento adulti sul percorso dei big, poi decine di bimbi per il baby tracciato sempre le vie del paese.

Per il maschile primo posto per Andrea Soffientini dell’Azzurra Garbagnate, secondo per Roberto Di Miccoli di S.Maurizio Erba e terzo Giuseppe Sorrentino dell’Atletica Cassone Noceto; nel femminile prima Francesca Barone di Wirpool, davanti a Francesca Dornetti del Bettis Group e Jessica Fonti dell’Azzurra Garbagnate.

Presente anche il sindaco Massimo Cozzi in “veste” natalizia, tra i partecipanti alla corsa anche il vicesindaco Sergio Girotti.

