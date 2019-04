La viabilità sulla Varesina ha subito rallentamenti

Paura per un uomo di 54 anni

Paura pochi minuti prima delle 9 in via Clerici a Gerenzano, sulla ex strada provinciale Varesina, dove un uomo di 54 anni è caduto dalla bicicletta probabilmente dopo aver perso l’equilibrio per colpa di un tombino. Sul posto i soccorritori della Croce rossa di Saronno. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.