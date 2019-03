Cade mentre si trova nella piattaforma ecologica di Canegrate: morto cittadino di 52 anni. Forse un arresto cardiaco.

Cade mentre si trova nella piattaforma, forse un malore

E’ finito a terra mentre si trovava nella piattaforma ecologica di via Cavalese. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. Ha fatto un volo non indifferente. Ed è stato portato subito in ospedale, in codice rosso. Ma non ce l’ha fatta.

Tragedia questo pomeriggio a Canegrate. Un uomo di 52 anni, che si trovava all’interno della struttura dove i cittadini si recano per gettare i loro rifiuti, è finito a terra. Non si conosce ancora cosa sia successo nel dettaglio: stava gettando dei rifiuti, forse stava aiutando un altro cittadino. Forse si è trattato di un arresto cardiaco. E’ caduto, da una discreta altezza, finendo a terra. Intorno a lui c’erano altre persone che, capendo che la situazione era molto grave, hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati, a sirene spiegate, i soccorritori della Croce Rossa, insieme a loro gli agenti della Polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Legnano. Poco dopo è intervenuto anche il sindaco Roberto Colombo. Il 52enne ha ricevuto le prime cure, poi caricato sull’ambulanza è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Ma l’uomo non ce l’ha fatta

