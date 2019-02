Calcio: punto d’oro per la Castanese nel recupero di mercoledì

CALCIO: PUNTO D’ORO PER LA CASTANESE

Mercoledì sera calcistico, nei campionati dilettantistici: si è giocata la prima parte dei recuperi che hanno visto in campo soprattutto le squadre di Eccellenza e Promozione, mentre per le altre categorie, l’appuntamento è fissato per questa sera.

In Eccellenza il Legnano completa l’opera e dopo aver vinto con la Castellanzese espugna anche il campo dell’Alcione (in gol Bianchi dopo un’ora di gioco) raggiungendo Varesina e Fenegrò al secondo posto della classifica del girone A di Eccellenza. Perde contatto dal gruppo di testa il Busto 81 fermato sul pareggio da una Castanese concentrata e volitiva, passata in vantaggio grazie al bomber Niccolò Colombo e uscita dal campo con un meritatissimo punto.

Nel girone A di Promozione la Vergiatese conquista il primato surclassando la Guanzatese e superando così la Rhodense, sola al secondo posto perché il Morazzone non va oltre il pari con l’Olimpia. L’Uboldese col gol di Tartaglione evita nel finale la seconda “frittata” consecutiva, tornando da Lentate con un punto. In Promozione F tutto come previsto con le due rotonde affermazioni del Varzi e del Bressana al cospetto del giovanissimo Bareggio.

Si sono giocati anche due recuperi del Girone N di Seconda Categoria. Lo Sporting Abbiategrasso (Panaia e Proverbio in gol) ferma la lanciatissima Robur Albairate che così rimanda la scalata al primo posto. Botta e risposta tra Gomarasca e Sherifi nell’1-1 tra Cuggiono e Marcallese. Di seguito il riepilogo.

ECCELLENZA A: Union Villa-Varese 0-2, Verbano-Sestese 1-2, Alcione-Legnano 0-1, Castanese-Busto 81 1-1.

CLASSIFICA: Castellanzese 51, Varesina, Fenegrò, Legnano 43, Busto 81 41, Verbano 37, Sestese 34, Varese 32, Accademia Pavese 30, Alcione 28, Mariano 26, Ardor Lazzate 24, Castanese 19, Union Villa* 14, Città di Vigevano 11, Ferrera Erbognone 9.

PROMOZIONE A: Cob 91-Besnatese 3-1, Guanzatese-Vergiatese 0-3, Morazzone-Olimpia Calcio 2-2, Lentatese-Uboldese 2-2.

CLASSIFICA: Vergiatese 45, Rhodense 43, Morazzone 42, Gavirate 38, Base 96 35, Universal Solaro, Olimpia Calcio 34, Meda 30, Cob 91 29, Besnatese, Guanzatese 28, Muggiò 26, Uboldese 24, Fagnano 20, FBC Saronno, Lentatese 15.

PROMOZIONE F: Bareggio-Bressana 1-5, Varzi-Robbio 3-0.

CLASSIFICA: Vighignolo 51, Viscontea Pavese 43, Varzi 42, Lomello 41, Settimo Milanese 40, Bressana 37, Accademia Gaggiano, Accademia Vittuone 32, Bastida 31, Corbetta, Assago 27, Barona 25, Robbio 24, Magenta 19, Bareggio SM 12, Voghera 4. (*1 partita in meno)

SECONDA CATEGORIA N: Marcallese-Cuggiono 1-1, Sporting Abbiategrasso-Robur Albairate 2-0.

CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 40, Vela Mesero 39, Robur Albairate 38, Parabiago, Cuggiono 36, Victor Rho 35, Oratoriana Vittuone 34, Marcallese 32, S.Stefano Ticino 31. S.Ilario Milanese 29, Sporting Abbiategrasso 27, Arluno 23, Buscate 22, SG Arese 18, Oratorio San Gaetano 17, Casorezzo 12.

IN CAMPO LA PRIMA CATEGORIA

Oggi, come detto, si giocano altri recuperi secondo questo calendario.

PRIMA CATEGORIA A: Folgore Legnano-Cas Sacconago (15), Cantello-Belfortese-San Marco, Gorla Maggiore-Luino Maccagno (20.30), Ispra-Solbiatese-Insubria, Union Tre Valli-Valceresio Audax.

PRIMA CATEGORIA B: Cabiate-Senago (20.30), Cantù S.Paolo-Ardita Como, Castello Cantù-Rovellasca (20.30), Ceriano Laghetto-Real S.Fermo (20.30), FM Portichetto-Faloppiese Ronago, Monnet Xenia-Lariointelvi, Esperia Lomazzo-Polisportiva Nova (20.45).

PRIMA CATEGORIA M: Alagna-Garlasco, Giovanile Lungavilla-Oratorio Stradella, Stella Bianca Casarile-Casteggio, Virtus Binasco-Albuzzano.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.