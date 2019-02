Calcio: le date dei recuperi già fissati

In attesa delle decisioni delle Delegazioni Provinciali, il Comitato Regionale Lombardia della Federcalcio ha pubblicato il calendario degli incontri di recupero delle partite non disputate domenica a causa della sospensione decisa in seguito alla nevicata di giovedì e venerdì. Nei gironi lombardi di Eccellenza e Promozione le partite sono suddivise tra mercoledì 13 e mercoledì 27 febbraio. Nei gironi di Prima Categoria si gioca in parte mercoledì 14 e in parte per mercoledì 28. Di seguito vi proponiamo l’elenco completo delle partite suddivise per data di svolgimento. Tra parentesi l’orario del fischio d’inizio sin qui deciso. Eventuali spostamenti possono essere decisi previo accordo tra le società ma in data non successiva al mese di febbraio.

ECCELLENZA GIRONE A

MERCOLEDI’ 13

Citta Di Vigevano-Accademia Pavese (20.30)

Fenegro-Castellanzese (15.30)

Ferrera Erbognone-Ardor Lazzate (20.30)

MERCOLEDI’ 27

Alcione-Legnano (20.30)

Castanese-Busto 81 (20.30)

Union Villa Cassano-Varese (15.30)

Verbano-Sestese (20.30)

PROMOZIONE GIRONE A

MERCOLEDI’ 13

Fagnano-Fbc Saronno (15.30)

Lentatese-Uboldese (15.30)

Rhodense-Muggio (20.30)

MERCOLEDI’ 27

Cob 91-Besnatese (20.30)

Guanzatese-Vergiatese (20.30)

Morazzone-Olimpia Calcio (20.30)

Universal Solaro-Gavirate (20.30)

PROMOZIONE GIRONE F

MERCOLEDI’ 13

Bastida-Accademia Gaggiano (20.30)

Lomello-Vighignolo (20.30)

Magenta-Viscontea Pavese (20.30)

MERCOLEDI’ 27

Bareggio San Martino-Bressana (20.30)

Varzi-Robbio (20.30)

PRIMA CATEGORIA GIRONE A

GIOVEDI’ 14

Antoniana-Fc Tradate (20.30)

Arsaghese-Brebbia (20.30)

Vanzaghellese-Aurora Cerro M Cantalupo (20.30)

GIOVEDI’ 28

Cantello Belfortese-S.Marco (20.30)

Folgore Legnano-Cas Sacconago (15)

Gorla Maggiore-Luino Maccagno (20.30)

Ispra-Solbiateseinsubria (20.30)

Union Tre Valli-Valceresio Audax (20.30)

PRIMA CATEGORIA GIRONE B

GIOVEDI’ 14

Desio-Tavernola (20.30)

Esperia Lomazzo-Polisportiva Di Nova (20.30)

GIOVEDI’ 28

Cabiate-Senago (20.30)

Cantu Sanpaolo-Ardita Como (20.30)

Castello Cantu-Rovellasca (20.30)

Ceriano Laghetto-Real S.Fermo (15)

Fm Portichetto-Faloppiese Ronago (20.30)

Monnet Xenia-Lariointelvi (20.30)

PRIMA CATEGORIA GIRONE M

GIOVEDI’ 14

Mottese-Siziano Lanterna (20.30)

Sizianese-Vistarino (20.30)

GIOVEDI’ 28

Alagna-Garlasco (15)

Giovanile Lungavilla-Oratorio Stradella (20.30)

Stella Bianca Casarile-Casteggio (20.30)

Virtus Binasco-Albuzzano (20.30)

PRIMA CATEGORIA GIRONE N

GIOVEDI’ 14

Barbaiana-Pontevecchio (20.30)

Bollatese-Accademia Settimo (20.30)

Calcio Nerviano-Triestina (20.30)

Centro Giov. Boffalorese-Solese (15)

Concordia-Ticinia Robecchetto (20.30)

Lainatese-Pregnanese (20.30)

Osl Calcio Garbagnate-Ossona (20.30)

Sedriano-Turbighese (20.30)

