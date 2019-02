Vola la Varesina, Vittuone suona la nona nella domenica calcistica

VOLA LA VARESINA, VITTUONE SUONA LA NONA

Rinvio ma non per tutti nella Lombardia calcistica. Alcune partite si sono giocate regolarmente, grazie al prezioso operato della “squadra” dei volontari che hanno reso disponibili alcuni campi di gioco.

A Vedano Olona, il rettangolo verde era in perfette condizioni, palcoscenico ideale per la terza vittoria consecutiva della Varesina che, per il girone A di Eccellenza, ha regolato il Mariano grazie ai gol di Luca Tino e Lorenzo Franzese che realizza il dodicesimo gol stagionale raggiungendo Pizzini in vetta alla classifica marcatori.

Nel girone A di Promozione in campo solo Meda e Base 96 col successo dei padroni di casa.

Nel girone F prosegue il momento magico dell’Accademia Vittuone che regola l’Assago (Pepe, Castiglioni, Lamanna) inanellando il nono risultato utile consecutivo. Si ferma invece a sei la “striscia vincente” del Settimo Milanese battuto di misura dalla Barona nonostante il gol di Tommasone

Tutti fermi in Prima Categoria, si è invece giocato nel Girone Q di Seconda. La Baranzatese vince il derby con l’Ardor grazie anche al 14° gol stagionale di Simone Farletti (in rete anche Malvone e Piccinini). Non tiene il passo della capolista la Novatese che cade in casa col San Giorgio, mentre prosegue l’ascesa del Cassina Nuova che segna sei gol anche in casa dei Gunners (doppiette di Franco e Niosi, reti di Fiorino e Della Valentina) e si mantiene in scia della zona play off. In coda buon pareggio del Mascagni a Cinisello.

Si è giocato molto di più in Serie D, dove però l’unica a scendere in campo è stata la Caronnese, caduta a Rezzato nella sfida al vertice del Girone B. Mercoledì 6 recuperano Milano City e Arconatese. Mercoledì 13 tocca all’Inveruno. Di seguito il riepilogo della domenica calcistica

SERIE D GIRONE A

GIORNATA 22: Ligorna-Borgosesia 5-1, Lecco-Lavagnese 3-0, Sanremese-Pro Dronero 2-0, Sestri Levante-Savona sosp. RINVIATE AL 6/2 Arconatese-Fezzanese, Milano City-Chieri. RINVIATE AL13/2 Stresa Sportiva-Borgaro Nobis, Inveruno-Casale, Bra-Folgore Caratese,

CLASSIFICA: Lecco 55, Sanremese 47, Savona* 41, Casale* 39, Ligorna 36, Inveruno*, Chieri* 31, Folgore Caratese* 30, Lavagnese 28, Bra* 26, Borgosesia 25, Fezzanese* 24, Sestri Levante* 23, Arconatese* 21, Milano City* 20, Pro Dronero 17, Stresa* 14, Borgaro Nobis* 12. (*1 partita in meno).

SERIE D GIRONE B

GIORNATA 22: Mantova-Ambrosiana 3-0, Rezzato-Caronnese 2-0, Darfo Boario-Ciserano 2-1, Legnago Salus-Olginatese 2-0, Seregno-Sondrio 0-2, Como-Villa d’Almè VB 3-0, Caravaggio-Villafranca Veronese 2-2. RINVIATE AL 13/2 Ponte S.P. Isola-Scanzorosciate, Pro Sesto-Virtus Bergamo.

CLASSIFICA: Mantova 57, Como 55, Rezzato 45, Caronnese, Pro Sesto* 41, Virtus Bergamo* 31, Villa d’Almè VB, Ponte SP Isola* 29, Sondrio 28, Darfo Boario 26, Caravaggio 25, Seregno 24, Legnago Salus 23, Ciserano, Villafranca Veronese 19, Ambrosiana, Scanzorosciate* 17, Olginatese 9.

ECCELLENZA A

GIORNATA 19: DISPUTATA: Varesina-Mariano 2-0. RINVIATE: Città Di Vigevano-Acc.Pavese, Ferrera Erbognone-Ardor Lazzate, Castanese-Busto 81, Fenegrò-Castellanzese, Alcione Milano-Legnano, Verbano-Sestese, Union Villa Cassano-Varese.

CLASSIFICA: Castellanzese 44, Verbano 35, Fenegrò, Legnano, Varesina 33, Busto 81*, Varese* 31, Sestese* 26, Alcione* 24, Accademia Pavese 23, Mariano** 22, Ardor Lazzate 19, Castanese 13, Union Villa* 11, Città di Vigevano 10, Ferrera Erbognone 6. (*2 partite in meno, **1 partita in più)

PROMOZIONE A

GIORNATA 19: DISPUTATA Meda-Base 96 1-0. RINVIATE: Cob 91-Besnatese, Fagnano-Saronno, Universal Solaro-Gavirate, Rhodense-Muggiò, Morazzone-Olimpia Calcio, Lentatese-Uboldese, Guanzatese-Vergiatese.

CLASSIFICA: Rhodense 37, Morazzone* 34, Vergiatese 33, Gavirate 28, Base 96 27, Olimpia Calcio, Cob 91, Besnatese*, Muggiò 26, Guanzatese*, Universal Solaro, Meda** 25, Uboldese 19, Fagnano 16, Lentatese, FBC Saronno 13. (*2 partita in meno, **1 partita in più)

PROMOZIONE F

GIORNATA 19: DISPUTATE Accademia Vittuone-Assago 3-1, Barona-Settimo Milanese 2-1, Voghera-Corbetta 0-3 RINVIATE: Bastida-Accademia Gaggiano, Bareggio SM-Bressana, Varzi-Robbio, Lomello-Vighignolo, Magenta-Viscontea Pavese .

CLASSIFICA: Vighignolo 41, Viscontea Pavese 40, Lomello 34, Settimo Milanese* 31, Varzi**, Bastida 30, Accademia Vittuone* 29, Corbetta, Bressana**, 26, Assago* 25, Barona* 23, Accademia Gaggiano, Robbio 20, Magenta 17, Bareggio SM 9, Voghera* 4. (**2 partita in meno, *1 partita in più)

SECONDA CATEGORIA Q

GIORNATA 21:FC Bresso-Afforese 0-2, Baranzatese-Ardor Bollate 3-1, NA Gunners-Cassina Nuova 2-6, Real Cinisello-Mascagni 3-3, Palazzolo Milanese-Osal Novate nd, Paderno Dugnano-Pro Novate nd, Niguarda-Rondinella 0-1, Atletico Cinisello-Rondò Dinamo nd, Novatese-San Giorgio 1-3.

CLASSIFICA: Baranzatese 54, Novatese, Pro Novate* 45, Palazzolo* 43, Afforese 42, Cassina Nuova 38, San Giorgio 37, Real Cinisello 29, Rondinella 27, Atletico Cinisello* 26, Rondò Dinamo*, Mascagni 24, Osal Novate* 21, Niguarda 20, Ardor Bollate 19, NA Gunners 18, FC Bresso 8, Paderno Dugnano 5.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.