Campioni sportivi, ecco il premio di Canegrate.

Campioni sportivi, serata di applausi

E’ arrivato il riconoscimento per i super atleti canegratesi. Ieri sera, lunedì 19 novembre, in auditorium, l’Amministrazione comunale ha consegnato premi a quanti si sono distinti nella pratica sportiva. Presente il sindaco Roberto Colombo,il vice e assessore allo Sport Matteo Modica e il capogruppo di maggioranza Sara Lurago.

La galleria fotografica:



Ecco i premiati:

– Pallavolo Uisp Canegrate

Squadra serie D femminile pallavolo per la vittoria nel campionato di Prima divisione 2017-2018 e promozione, Squadra U12 femminile per gli eccellenti risultati della stagione con vittoria campionato regionale, Danila Gallo Stampino autentica “campionessa” per il coraggio e forza di volontà (è tornata in campo dopo la malattia all’insegna di forza e passione)

– Basket Canegrate

Squadra U16 femminile per il titolo regionale Uisp U14 nella stagione 2017-2018, Squadra serie B femminile per il primo posto utile per la promozione in serie B, Squadra Promozione femminile con vittoria della regular seasone 2017-2018, Salvatore Laguardia per la passione e disponibilità messa a disposizione di tante generazioni di cestisti

– Ginnastica Skill Canegrate

Noemi Liardo per la vittoria nel campionato nazionale Fgi specialità fune, Sara Caputo per i successi nel campionato nazionale Fgi, Isabella Croce per la vittoria nel campionato nazionale Fgi, specialità fune, Alice Toia per vittoria nel campionato nazionale Fgi fune, Rebecca Tibaldo, vittoria campionato nazionale Fgi fune, Benedetta Martocchia, vittoria campionato nazionale Fgi specialità palla, Celeste Crotti per risultati nel campionato nazionale Fgi fune, Martina Betto per vittoria nel campionato regionale Gr Uiss Terza categoria specialità palla, Squadra senior Ab per risultati nel campionato nazionale Uisp, Squadra senior H per campionato nazionale Uisp, Squadra mista Fgi Gr Insieme Silver per prestazioni nel campionato regionale Fgi

– Arcieri del Roccolo

Andrea Artico per i risultati tra cui vittoria nel campionato Tiro di Campagna, Camilla Artico vittoria nel campionato regionale Tiro di Campagna, Riccardo Alfano per vittoria campionato regionale targa Giovanissimi, Gaia Crespi che ha partecipato anche alla fase nazionale del Trofeo Pinocchio, Matteo Borsani per la stagione sportiva, Laura Toaiari per vittoria del Cr Tiro in campagna e stagione con argento nel Worl Archery Master Championship di Losanna, Andrea Lodetti per vittoria nel Grand Prix europeo e stagione (con Viviano Mior e Alessandro Boggiato ha portato l’Italian in cima al mondo nel campound a Squadre durante il Grand Prix Europeo di Sofia (Bulgaria)

– Atletica Par Canegrate

Simone Cairoli per gli europei di atletica leggera a Berlino 2018, Andrea Calandrina allenatore di grande passione, Teresina Nazari e Giorgio Parrella per il grande attaccamento alla disciplina

– Calcio Canegrate & Osl

Squadra Juniores per la vittoria nel campionato regionale B e promozione ottenuta

– Unione ciclistica Canegratese

Valentino Ferioli decano tra i volontari

– Intensity Elit Cheer&Dance

Team Intensity Elite Cheer&Dance per i brillanti risultati nei campionati nazionali e mondiali durante la stagione, Team junior Teal Pegasus e Team Junior Black Pegasus per la stagione culminata nella partecipazione ai campionati nazionali

– Judo Kodokan Canegrate

Simone Carlotti, Lorenzo Casero e l’intero team

– Asd Karate Shin Ken Canegrate

Vicky Vallarella cintura nera 1 Dan, Luna Masetti cintura nera 2 Dan, Ivan Gadda cintura nera 2 Dan, Alessandro Cattaneo

– Motociclismo

Giulio Pugliese per il campionato europeo di minimoto 2018

– Gsp Minigolf Canegrate

Giovanni Caraffa per impegno, passione e sportività per promozione della disciplina

