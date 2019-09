Cane rimane appeso per una zampa al balcone: salvo per miracolo FOTO

Quando un’immagine dice più di mille parole. Incredibile questa storia che ci racconta il nostro quotidiano online GiornalediSiena.it. Salvo per miracolo un cane rimasto appeso per una zampa al balcone: a soccorrerlo ci hanno pensato i Vigili del fuoco.

Cane rimane appeso ad un terrazza

I vigili del fuoco del Comando di Arezzo distaccamento di Montevarchi sono intervenuti a Montevarchi in via Don Minzoni, per soccorso animale. Non si sa come sia finito in quella brutta situazione, fatto sta che un cane è rimasto appeso per una zampa alla ringhiera di una terrazza al terzo piano di un condominio. La squadra di soccorso ha provveduto a recuperare il cane portandolo a terra sano e salvo, solo con una piccola ferita ad una zampa.