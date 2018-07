Carta d’identità elettronica: anche a Cusago una postazione abilitata ad emettere il nuovo documento. Ecco come funziona.

Carta d’identità elettronica: anche Cusago si attrezza

Carta d’identità elettronica: il piano di dispiegamento è giunto alla fase quattro, che al 31 agosto arriverà a coprire il 100% della popolazione. Nella prima metà di luglio anche a Cusago sarà installata una apposita postazione, abilitata ad emettere il nuovo documento d’identità elettronico.

Come spiega una nota del Poligrafico e Zecca di Stato, il documento «attesta l’identità del titolare in maniera sicura ed in linea con gli standard internazionali, sostituendo il modello cartaceo del documento, tra i più contraffatti in Europa. La Cie è, allo stesso tempo, un documento di identificazione fisica che consente di comprovare in modo certo l’identità del portatore e uno strumento di identificazione digitale che assicura i massimi livelli di sicurezza nell’accesso da parte del titolare ai servizi erogati in rete».

Durante le procedure di rilascio, infatti, oltre alle tradizionali informazioni personali del titolare, vengono acquisiti per poi essere memorizzati nel microchip del documento anche i suoi dati biometrici: le immagini del volto e di due impronte digitali. Il costo è di 16,79 euro, incluse le spese di spedizione, più i diritti fissi e di segreteria, se previsti. Si può richiedere alla scadenza o in seguito a furto o deterioramento della vecchia carta d’identità. È sufficiente fissare un appuntamento presso il proprio comune di residenza o di dimora, collegandosi al sito www.cartaidentita.interno.gov.it. Torna alla Home page.