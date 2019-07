Centro sportivo: sono iniziati i lavori.

Centro sportivo: tempo di rinnovamento

Centro sportivo, sono iniziati da qualche giorno i lavori per l’adeguamento della struttura comunale di via Stra-Meda: un intervento da 460 mila euro che ha l’obiettivo di rendere la struttura più rispondente non solo alle esigenze della società calcistica Asd Ceriano Laghetto che ce l’ha in gestione, ma più in generale alle aspettative dei giovani cerianesi.

Nuovo campo in erba sintetica

Il progetto complessivo prevede la realizzazione di un nuovo campo in erba sintetica, che prenderà il posto dell’attuale campo d’allenamento in sabbia, l’allargamento del campo principale esistente in erba naturale con l’adeguamento alle normative per l’omologazione fino alla categoria Eccellenza, con conseguente nuovo impianto di illuminazione.

Tanti i lavori in programma

E’ prevista inoltre la realizzazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione dei canestri del campetto polifunzionale. Nel corso dell’estate verrà realizzato il primo lotto funzionale dei lavori che riguarda la realizzazione del campo in erba sintetica e relativa illuminazione.

Il commento del sindaco

“Sto seguendo con particolare attenzione questo cantiere, che impegna l’Amministrazione comunale con una somma rilevante, in aggiunta al contributo ottenuto da Regione Lombardia, pari a circa un terzo del totale – commenta il sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Roberto Crippa. L’impianto dovrà essere disponibile per l’inizio della prossima stagione agonistica, per questo motivo le verifiche sul posto sono costanti”.

Torna alla home