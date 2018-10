Consumo di suolo, appuntamento in Biblioteca a Bollate martedì 16 ottobre.

Consumo di suolo, serata con Legambiente Bollate

“Bollate e l’area Nord-Ovest Milano tra consumo di suolo e difesa dell’ambiente. Dati, analisi e prospettive con studiosi ed esperti della materia”. Questo il titolo dell’incontro organizzato da Legambiente Bollate. Appuntamento la sera di martedì 16 ottobre nella sala riunioni della Biblioteca centrale di Bollate. In qualità di relatore interverrà Luca Tamini, docente del Politecnico di Milano ed esperto di urbanistica e commercio.

Dati e analisi sul tema

L’obiettivo della serata sarà quello di porre all’attenzione della città la questione del consumo di suolo. Il tema verrà supportato da dati, analisi di esperti e da un particolare approfondimento dedicato all’impatto nel territorio milanese della grande distribuzione e delle infrastrutture relative. All’incontro, in cui verrà illustrato il Rapporto Ispra 2018, saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del commercio locale.

“Elementi oggettivi per decisioni lungimiranti”, dice Moschetti.

“Il problema del consumo di suolo è diventato un elemento cruciale della gestione del territorio in questi ultimi anni – dichiara il rappresentante di Legambiente Bollate Marco Moschetti -. L’ipotesi della costruzione del nuovo centro commerciale tra le frazioni di Cascina del Sole e Cassina Nuova si configura come un’ulteriore sottrazione di area verde, con l’inevitabile corollario di infrastrutture stradali e di traffico”. Chiosa Moschetti: “Legambiente Bollate vuole fornire ai soggetti politici e amministrativi e all’opinione pubblica elementi oggettivi di valutazione per poter prendere decisioni ponderate e lungimiranti”.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE