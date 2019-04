Anche quest’anno la manifestazione organizzata dal Lions Club Rho Host

Tutti in marcia mercoledì 19 giugno

Conto alla rovescia per la Rho Night Run la gara podistica non competitiva organizzata anche quest’anno, siamo alla seconda edizione, dal Lions Club Rho Host. Otto e quattro chilometri, saranno questi i percorsi che gli amanti della corsa, ma anche i semplici cittadini che vorranno fare una passeggiata per le vie del centro storico, potranno percorrere nella serata di mercoledì 19 giugno 2019.

Aperte le iscrizioni

Visto il grande successo dello scorso anno, più di 600 iscritti, in queste ore, gli organizzatori della manifestazione hanno già aperto le iscrizioni per la gara del 19 giugno, iscrizione che possono essere effettuate utilizzare il tasto “Iscriviti” presente nella pagina Facebook “Rho Night Run” oppure sul portale ENDU.NET oppure ancora cliccando il seguente linkhttps://www.endu.net/it/events/rho-night-run/. I primi 50 iscritti saranno poi invitati all’esclusivo Spritz Party in programma sabato 15 giugno durante la consegna di pettorali e sacche gara

Obiettivo quota 1000

“Abbiamo lavorato tutto l’inverno per organizzare una manifestazione ancora più bella, più grande e più divertente – afferma Marco Franceschetto presidente del Lions Club Rho Host -. Tutto questo grazie anche ai nostri amici sponsor che ancora una volta hanno deciso di darci una mano. L’obiettivo di quest’anno è quello di arrivare a quota 1000 iscritti”.

Sport e beneficenza

E come sempre, quando in campo scendo i soci del Lions Club Rho Host non si “parlerà” solamente di sport. Il ricavato della gara, sarà infatti utilizzato, come fatto lo scorso anno, per aiutare associazioni cittadine in difficoltà e per l’istituzione di borse di studio per i ragazzi delle scuole superiori della città.