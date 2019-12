“Coro Arcobaleno”, le voci dei bimbi dell’ente morale di San Vittore Olona protagoniste del “Concerto di Natale”: grande successo in chiesa parrocchiale.

“Coro arcobaleno”, un buon Natale a suon di canzoni

Si sono esibiti davanti ai loro genitori, alla fine per loro un lungo e grande applauso. Un successo il “Concerto di Natale” andato in scena ieri, venerdì 13 dicembre 2019, in chiesa parrocchiale. Protagonisti i baby coristi del “Coro arcobaleno” dell’ente morale di San Vittore Olona che hanno proposto il loro “Concerto di Natale” diretti dall’insegnante Anna Totè.

In scaletta famosi brani natalizi, tutti cantati in italiano: si è potuto così ascoltare “Alleluia”, “Scusa Gesù ti do del tu”, “Natale è di più”, “Questo Natale”, “Happy Christmas”, “All I want for Christmas is you”.

Le foto del concerto



Il messaggio del concerto

“E’ il primo anno che facciamo un concerto con i bambini della scuola dell’infanzia ma abbiamo deciso di osare per far risaltare la loro dote canora e non solo – ha ricordato Totè presentando l’iniziativa -. Certamente ci allieteranno con la loro dolcezza, ci faranno sorridere con la loro spontaneità e, perdonateci, se sbaglieranno ma sono bambini e proprio per questo ci emozioneranno e stupiranno. Natale sta diventando una festa commerciale perdendo in valore e in sentimenti. Noi abbiamo la fortuna di avere loro: i bambini. Bambini che ci ricordano quanto ancora di buono c’è nel mondo: la purezza della semplicità, stupirsi e meravigliarsi nel quotidiano come per un semplice abbraccio, la capacità di amare incondizionatamente e di fare subito pace dopo un litigio non portando rancore. Il mondo ha bisogno d’amore e non solo a Natale, c’è bisogno di innamorarsi della vita ogni giorno e allora impariamo a guardare i nostri bambini perchè sono il regalo più prezioso che abbiamo e impariamo a ritornare bambini come loro e con loro perchè, dopotutto, è ancora un mondo meraviglioso. E allora cantiamo!”.

Poi i ringraziamenti per il concerto: alle suore, alla coordinatrice Germana Re e a tutte le insegnanti impegnate per questa riuscitissima iniziativa.

