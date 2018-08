Miss Lombardia è la splendida Maddalena Capuzzi. Si è aggiudicata il titolo ieri sera, sabato 25 agosto, alla finalissima regionale del concorso nazionale Miss Italia edizione 2018.

In gara per Miss Lombardia 32 bellissime concorrenti

Siamo ormai al termine della 79esima edizione del concorso e tre sono le realtà importanti che hanno deciso di organizzare la finale di Miss Lombardia 2018 nella splendida location del Golf Club Franciacorta: Alessandra Riva, titolare di Rial Events esclusivista regionale del concorso Miss Italia, in collaborazione con due realtà importanti del territorio lombardo nella comunicazione pubblicitaria: Luxury Adv e House.it. Una due giorni che ha visto protagoniste 32 bellissime concorrenti provenienti da tutta la Lombardia, ognuna di loro vincitrice ai primi posti nelle 22 selezioni regionali organizzate quest’anno.

Sul palco Miss Italia 2015 Alice Sabatini

Sabato 25 le concorrenti (le 8 pre-finaliste nazionali e tutte le finaliste provinciali che non hanno ancora vinto) hanno dato inizio a quello che per loro è stato un pomeriggio carico di emozioni, con uno shooting nella club house del Golf Club Franciacorta. Ad accompagnarle anche Miss Milano 2018 Chiara Saffioti (Lainate -MI) che è l’unico titolo che non si poteva rimettere in gioco per vincere il titolo più importante di Miss Lombardia. Per il primo anno, dal 2014 ad oggi della gestione del concorso da parte di Alessandra Riva in Lombardia, è stata presente sul palco della Finalissima Regionale Miss Italia 2015, Alice Sabatini. Dopo lo shooting fotografico è seguito trucco e parrucco, quindi la serata è entrata nel vivo con il cocktail di benvenuto e la cena di gala con spettacolo per l’elezione di Miss Lombardia.

Ecco le Miss sul podio

Miss Lombardia 2017 Giulia Gatta ha ceduto la sua corona a Miss Lombardia 2018 Maddalena Capuzzi, 19 anni, altezza 1,74 di Leno (Brescia), ragazza determinata, le piace mettersi alla prova, modella da quando ha 16 anni, due anni fa è arrivata ad un passo da Jesolo ma per un infortunio estetico ha dovuto abbandonare il suo sogno, ma solo per poco perché il tour 2018 si è mostrato essere il suo anno. Sul podio: Denise Ayroldi Miss Miluna Lombardia, altezza 1,76, 18 anni di Cellatica (Bs) ama la moda e studia per diventare avvocato, non è la sua unica passione ama ascoltare musica, dipingere e cucinare, dote acquisita grazie agli insegnamenti della nonna; Emma Reina Miss Bellezza Rocchetta 18 anni 1,72 Bergamo, ama la danza classica che pratica da quando è piccola e sogna il mondo del cinema.

Le altre ragazze titolate

Miss web è stata eletta Ersilia Mazzola, 21 anni di Robbio Pavia. Sofia Belli è Miss Bella dei Laghi, 18 anni di Besnate Varese, ama la musica, la fotografia e l’arte in generale, passioni acquisite dal papà. Si è esibita suonando la tastiera un brano preso dalla colonna sonora di Twilight. Greta Cozzi è Miss Sport Lombardia, 24 anni di Parabiago (Milano), la sua passione è lo sport che le ha permesso di vincere con la squadra di ginnastica ritmica nei mondiali di Helsinki 2 anni fa. Silvia Surini è Miss Cinema Lombardia, 22 anni di Rogno (Bg), il suo sogno sarebbe diventare un’attrice, la sua seconda passione sono le moto. Pratica pallavolo ed è appassionata di calcio. Francesca Genesi: Miss Equilibra Lombardia, 22 anni di Golferenzo (Pv), ama la recitazione e studia comunicazione dei media e pubblicità. Dipinge quadri e ama i film francesi. Il suo motto è non importa quanto sia lunga la strada l’importante è continuare a camminare. Alessia Gozio è Miss Eleganza Lombardia, 19 anni di Gussago (Brescia), ha praticato ciclismo a livello agonistico per 7 anni e il suo motto è la salita è dura ma prima o poi finisce. Patrizia Bendotti: Miss Sorriso Lombardia, 19 anni di Lovere (Bg), ama la danza classica, che ha praticato fin da piccola, e pensa che la cosa importante della vita sia amarsi e credere in se stesse perché tutto è realizzabile. Chiara Saffioti: Miss Milano 18 anni, di Lainate (Mi), ha posato come fotomodella per diverse boutique, ama mantenersi in forma andando in palestra e seguendo le orme della sorella ha deciso di intraprendere il percorso di Miss Italia Lombardia.