Elezioni San Vittore Olona, il vicesindaco Marco Zerboni annuncia: “La giunta attuale sarà presente con una lista civica, il vero centrodestra siamo noi: Lega è partito di destra, non ci ha voluto in coalizione”.

Elezioni San Vittore, l’annuncio del vicesindaco

La giunta uscente sarà presente alle elezioni comunali del 26 maggio: correrà come lista civica.

A confermarlo è il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Marco Zerboni (il sindaco Marilena Vercesi , essendo al suo secondo mandato, non può ricandidarsi.

Ne abbiamo parlato proprio con Zerboni: è coordinatore cittadino di Forza Italia e a lui abbiamo chiesto come mai il suo partito non sia in coalizione con i partiti, Lega e Fratelli d’Italia, che sostengono il candidato Roberto Morlacchi: «E’ stata la Lega a non voler chiudere un accordo – afferma Zerboni -, si può chiaramente vedere quante critiche hanno infatti mosso in tutto questo tempo verso il sottoscritto e verso la maggioranza».

E Zerboni annuncia: «Il centrodestra siamo noi, correremo con una lista civica di centrodestra: quella di Morlacchi è una lista di destra perchè ormai la Lega è considerata la nuova destra. Il centrodestra, ripeto, siamo noi, pur incarnando valori civici. Ci presenteremo infatti con una lista civica come nel 2014, un’esperienza che ha funzionato e che è piaciuta ai cittadini».

Tornando al rapporto con la Lega, Zerboni ribadisce che «loro hanno fatto di tutto per non avere Forza Italia con loro in coalizione».

In corsa per le elezioni comunali anche Daniela Rossi, ex assessore alla Cultura dal 2004 al 2009 e presidente del Comitato promotore del festival jazz&blues Soundtracks, con una lista civica formata da un rinnovato gruppo di persone.

