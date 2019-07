Sabato e domenica appuntamento a Gornate per la festa della birra.

Festa della birra, tutti al parco

Due giorni all’insegna della birra ma soprattutto del divertimento. A Gornate Olona tornerà sabato e domenica il Beer&Beach, diciannovesima edizione della festa della birra che accompagna l’estate cittadina. Si inizierà sabato 20 con due concerti: sul palco della festa i Jamaican Mood con ska e rocksteady e a seguire dj set con soli vinili di Miss Lu&Mr Brut, con una selezione di brani reggae, soul, r’n’b e funky. Domenica sera invece balli e musica country con i Cialtrones e dopo di loro note folk-rock popolari con la The Famousa Balcon Band. La festa però inizierà dal pomeriggio: per tutti e due i giorni dalle 16 ci saranno stand di hobbisti per gli amanti del vintage, dell’arte, della musica e dei dischi, dei fumetti e per i collezionisti di gadget. Non mancherà lo stand gastronomico aperto sabato a cena e domenica anche a pranzo, con l’immancabile metro di birra.

