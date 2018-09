Fondazione per Leggere: partono i Corsi nel Cassetto

Stanno diventando numeri da capogiro quelli della Fondazione per Leggere, che nasce con lo scopo di promuovere la lettura in tutte le sue forme, di valorizzare il patrimonio librario e documentario presente nelle biblioteche del sud ovest Milanese e di migliorare la qualità dei servizi di pubblica lettura da esse offerti.

58 Comuni soci, l’ultimo Gravellona Lomellina in provincia di Pavia, 2.727 abitanti, che non faceva parte di nessun sistema. La biblioteca di questo Comune ha 8.000 libri catalogati e 10.000 prestiti conteggiati dal 2000. Principalmente specializzata in libri per bambini, sezione di romanzi angloamericani e italiani Promuovono tanti corsi: inglese, yoga, storia e fotografia.

Una risorsa per la Fondazione perché sono tanti i volontari che danno una mano alla biblioteca ed entrare nel sistema servirà ad incentivare e valorizzare il loro servizio. Per questo autunno la Fondazione per Leggere ha lanciato la 15°edizione dei Corsi nel Cassetto e su 62 biblioteche che fanno parte del sistema hanno aderito in 37 ed a oggi ci sono già 1500 iscritti che aspettano l’inizio dei 120 corsi. Vere opportunità formative tra arte, comunicazione, lingue, cultura, spettacolo, natura, benessere e molti altri.

“Sono molto orgoglioso dell’ingresso del Comune di Gravellona Lomellina in Fondazione Per Leggere, che fa salire a 58 la grande famiglia del nostro ente -afferma Gianfranco Accomando, presidente di Fondazione per Leggere – Questo è il terzo ingresso in Fondazione nel corso del 2018, dopo quelli di Casorate Primo e Garbagnate Milanese. E’ testimonianza del buon lavoro fatto in questi anni dal nostro ente al servizio dei soci. Anche i cittadini di Gravellona Lomellina da subito potranno usufruire del patrimonio di oltre 2.000.000 di documenti cartacei e digitali, il servizio interbibliotecario e tanti altri servizi. Grazie ai comuni soci che hanno votato all’unanimità l’ingresso del nuovo comune soci e agli amministratori di Gravellona Lomellina, città vocata all’arte e alla cultura, per la fiducia”.

Riccardo Fiorina, consigliere con delega alla biblioteca e volontario della biblioteca di Gravellona Lomellina dichiara: “Sono molto soddisfatto dell’approvazione unanime dell’assemblea dei soci della Fondazione che sancisce l’ingresso del nostro comune di Gravellona Lomellina come 58° esimo socio. E’ una grande opportunità per far crescere la nostra piccola biblioteca e farla diventare uno spazio moderno e al passo con i tempi. Con un patrimonio di documenti così vasto, l’edicola digitale, i dvd, oltre che le numerose altre opportunità, sono sicuro che riusciremo a potenziare questo servizio. Grazie anche alla Fondazione e ai nuovi servizi offerti, sono sicuro che la biblioteca attrarrà tanti nuovi utenti”.