Gaggiano, ponte carrabile sul Naviglio grande: asfaltatura record

Ponte carrabile sul Naviglio grande a Gaggiano, è stata asfaltatura record. Il cantiere era stato annunciato da Città metropolitana, responsabile della tratta, con avvio alle 14 di venerdì 24 agosto e conseguente chiusura della parte di strada interessata. Ma l’allerta maltempo per il temporale previsto nella notte tra venerdì e sabato aveva fatto ad un certo punto propendere per il rinvio dei lavori. Così non è invece stato, con i responsabili degli uffici tecnici di Comune e Città metropolitana e le maestranze che hanno piuttosto scelto di procedere “ a tappe forzate” per concludere l’intervento di fresatura del vecchio manto di asfalto e la posa del nuovo prima dell’atteso nubifragio.

Operazione riuscita: mezzanotte tutto era terminato, con ben otto ore di anticipo su un lavoro inizialmente previsto in 18 ore e che si sarebbe dovuto concludere al mattino di sabato. Strada dunque riaperta al traffico e, come previsto, poco dopo, alle 2 di notte ha iniziato a piovere. Acqua che ha solo aiutato a raffreddare più rapidamente il nuovo manto. In questi giorni previsti gli ultimi ritocchi, con il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Un piccolo ma significativo contributo è giunto anche dall'imprenditore gaggianese Renzo Belloli, che ha messo a disposizione il lavandino della propria officina per il rifornimento di acqua, utilizzata sia dagli operai per dissetarsi, sia per i rifornimenti necessari alla spazzatrice ed ai rulli compressori, evitando così che un furgone con una grossa tanica andasse a fare rifornimento acqua distante dal cantiere, accorciando così ulteriormente i tempi.