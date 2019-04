Abbiategrasso, l’assessore Giulio Gallera sul Cantù: “Servizi potenziati. Ps chiuso di notte per rispetto leggi e sicurezza cittadini” Giulio Gallera sul Cantù di Abbiategrasso: “Il nostro impegno continua”

“Due anni fa abbiamo assunto un impegno ben preciso per il potenziamento dell’Ospedale di Abbiategrasso: un impegno che abbiamo mantenuto e che proseguirà con la valorizzazione di specialità già esistenti di caratura internazionale come la cura del Piede Diabetico. La chiusura notturna del Pronto Soccorso è stata decisa nel rispetto delle leggi nazionali e per la sicurezza del cittadino”.

Lo ha ribadito oggi l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, rispondendo in Consiglio Regionale ad una interrogazione specifica.

“La possibilità di essere curati in tempi rapidi e nel luogo più idoneo soprattutto per le patologie tempo dipendenti quali ad esempio l’infarto o l’ictus – prosegue l’assessore Gallera – è un elemento che salva la vita e permette di non sprecare la “Golden Hour” per la somministrazione di terapie adeguate. Inoltre, il Decreto ministeriale 70 non lascia dubbi e i rappresentanti di alcuni sindacati dei medici ospedalieri hanno sottolineato la correttezza dell’azione regionale sulla sicurezza degli interventi nei pronto soccorso”.

Il percorso di potenziamento dell’ospedale

“L’Ospedale di Abbiategrasso è stato oggetto in questi anni di un’azione di potenziamento non indifferente da parte dell’ASST OVEST MILANESE con il sostegno convinto di Regione Lombardia – ha ricordato l’assessore Gallera durante il suo intervento in Aula -, un’ opera che ha coinvolto specialità quali la Chirurgia Plastica e Vascolare, l’Oculistica che contempla, unico polo del Presidio, anche interventi per il distacco della retina e traumatologici”.