Giornata senz’auto, ma ricca di iniziative: domenica 26 maggio, il centro di Corbetta è rimasto chiuso al traffico, ma aperto alla creatività della Città dei bambini. L’associazione di Angelo Vaghi ha regalato una serie di giochi ed intrattenimento, coinvolgendo oltre 40 volontari e centinaia di persone.

Giornata senz’auto davvero ricca

In sala delle colonne allestita anche una mostra sulla storia dell’associazione, con il progetto Corbetta in miniatura creato da Museo del Legno Magugliani e scuola secondaria di primo grado Simone da Corbetta. In Largo Cellere, protagonisti i Vigili del fuoco volontari che hanno allestito un percorso per aspiranti pompieri in erba. Danza e musica protgaoniste in centro, oltre a palloncini, truccabimbi e tanti giochi per ogni gusto.