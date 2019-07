Giovani e innovazione: al via a Rho il Campus party 2019. Tre giorni di eventi organizzati dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Giovani e innovazione: al via il Campus party 2019

Prenderà il via giovedì prossimo, 25 luglio, il Campus Party Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che vede il coinvolgimento della sua partecipata Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza. Si tratta di un workshop a tema crowdfunding e un hackthon che mette al centro soluzioni FinTech per l’impresa (Nella foto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala e l’assessore Alessandro Mattinzoli alla presentazione degli eventi).

L’appuntamento è a Rho Fiera Milano a partire da giovedì, fino a sabato. Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi saranno tra i protagonisti dell’evento Campus Party 2019 con un desk, un workshop, un hackathon e tanti incontri, naturalmente a tema FinTech.

Il programma

Il 25 e 26 luglio parte “Innextable: soluzioni digitali per l’impresa”, l’hackathon targato Innexta che ha come obiettivo quello di migliorare la User Experience, la User Interface e la comunicazione intorno alla web app Innexta Score.

Studenti, aspiranti imprenditori ed imprenditori suddivisi in squadre, lavoreranno per rendere più semplice l’utilizzo del servizio, più chiara e intuitiva l’interfaccia grafica, arricchendo di contenuti utili, testando e migliorando la responsiveness. Chiuderà la challenge l’ideazione di una campagna di comunicazione, con particolare attenzione all’identificazione dei canali di promozione più adatti.

L’High Five è invece in programma per il 25 luglio dalle 16 alle 18 all’area Workshop. L’obiettivo è abbattere le distanze tra manager e ragazzi per creare un momento di incontro fuori dagli schemi. Si tratta di un worskhop creativo e multidisciplinare in cui circa 30 giovani talenti lavoreranno in gruppo per 2 ore per definire un progetto comune. Le aziende invitate da Innexta potranno supportali nella progettazione, conoscerli e dialogare con loro, così da individuare il profilo ideale per il proprio business.

Venerdì 26 luglio dalle 16 alle 18, Innexta promuove due ore di Speed Date: una batteria di incontri one-to-one da 200 secondi l’uno. Lo scopo è far incontrare alle aziende iscritte alcuni talenti in una modalità informale, lontana dal classico colloquio, e conquistare il loro interesse verso la propria azienda.

TORNA ALLA HOME