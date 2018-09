Gruppo Cap cerca personale: al via le selezioni per assumere 8 figure operative. Si tratta di due operai di manutenzione elettrica che lavoreranno nel settore Acquedotto e precisamente nella sede di Truccazzano, e di 6 operai di manutenzione ordinaria.

Ecco come presentare la candidatura al Gruppo Cap

È possibile candidarsi entro il 14 ottobre 2018, seguendo le indicazioni presenti sul sito gruppocap.it alla sezione Lavorare nel Gruppo – Entra nella squadra – Chi stiamo cercando. In questa pagina è possibile candidarsi anche per le altre posizioni aperte di Gruppo CAP, azienda solida, dinamica e in crescita, che sta cercando anche alcune figure da inserire negli uffici tecnici e amministrativi.

L’azienda

Gruppo CAP è l’azienda a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano e in diversi altri comuni delle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese e Como, secondo il modello in house providing, garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Per dimensione e con un patrimonio di quasi 800milioni di euro, e con un capitale investito che supera il miliardo, Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale, garantendo il servizio idrico integrato a oltre 2 milioni e mezzo di abitanti.