E’ stato celebrato questo pomeriggio nella chiesa arrocchiale il funerale dell’autista morto mentre scaricava il tir a Bovisio Masciago.

I clacson dei camion per il saluto al 49enne

Un lungo applauso e i clacson dei camion. In questo modo i familiari, i colleghi e gli amici hanno voluto salutare per l’ultima volta Carmine Gabriele, il camionista che ha perso la vita sul lavoro martedì a soli 49 anni in un cantiere a Bovisio Masciago. “Carmine ci ha lasciati mente faceva il suo dovere. Una passione più che un lavoro, che aveva trasmesso anche a suo figlio. Una tragica fatalità ha cambiato tutto, ma la morte non ha il potere di cancellare i nostri cari ma trasforma il rapporto che abbiamo con loro”. Questo un passo dell’omelia di don Armando Colombo.

Leggi anche