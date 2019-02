Ignora il posto di blocco a Gerenzano e sperona i Carabinieri

Ignora il posto di blocco e dopo essersi scontrato con i militari è scappato nei boschi vicini.

Questa mattina, lunedì 18 febbraio 2019, intorno alle 12, un Bmw ha saltato il posto di blocco della compagnia di Saronno alle porte di Gerenzano. I Carabinieri hanno quindi iniziato un inseguimento in direzione di Cerro Maggiore. Con una manovra azzardata il fuggitivo ha speronato la pattuglia. Fortunatamente i militari a bordo sono usciti illesi senza dover far ricorso a cure mediche mentre il conducente della Bmw è scappato nei boschi. Sono iniziate subito le indagini per risalire all’identità dell’uomo.

