Con il MoonWatch 2018, torna la suggestiva notte della Luna, un’iniziativa promossa a livello mondiale da una decina d’anni dall’International Observe the Moon Night (InOMN), con lo scopo di fare osservazioni della Luna contemporaneamente nello stesso giorno in tutto il mondo.

All’appuntamento promosso a livello internazionale il 20 ottobre, aderiscono in USA la NASA ed in Italia, l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e l’ UAI (Unione Astrofili Italiani):

Notte della luna: 600 iniziate contemporaneamente in tutto il mondo

In totale sono coinvolti, in tutto il mondo oltre 600 iniziative distribuite in 70 paesi, delle quali circa 150 in Europa. Per la sua caratteristica primaria (osservazione della Luna contemporaneamente in tutto il mondo) il comitato organizzatore statunitese gradisce molto la partecipazione all’evento di Istituti scolastici.

Un’indicazione a sua volta fatta propria dal GAT, Gruppo Astronomico Tradatese dato i suoi strettissimi legami con il mondo della scuola. Così, dopo il coinvolgimento dell’ Istituto Pavoni nel 2016 e del Liceo Curie nel 2017, il GAT terrà il suo Moonwatch Party 2018 presso la scuola media G.Galilei di Via Trento e Triste a Tradate, posizionando un cospicuo numero di telescopi nel prospiciente ampio campo da calcio.

Perché il 20 ottobre?

Una scelta non è casuale: la Luna (nell’ Acquario) infatti, essendo illuminata per ¾, regalerà splendidi contrasti di ombre sui crateri e sui mari specialmente nella zona del terminatore, ossia al confine tra la parte illuminata e scura. . Sarà una vera sorpresa per chi, magari, la scruterà da vicino al telescopio per la prima volta.

Telescopi puntati verso il cielo nel campo della scuola media

Alla Media Galilei il Gat trasferirà molti dei suoi telescopi, “compreso il rifrattore ‘Frahunofer’ gigante di Antonio Paganoni, il massimo che sia mai stato auto-costruito e capace di fornire visioni fantastiche. Ovviamente, assieme alla Luna sarà possibile dare un occhio ad altri oggetti celesti: tra questi anche Marte, situato a due passi dalla Luna nel vicino Capricorno>, spiega il presidente Cesare Guaita che preannuncia”Sarà una serata indimenticabile per tutti i ragazzi della scuola, specie se accompagnati dai loro genitori e dai loro professori”.