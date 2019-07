Incendio a Cascina Gatta: alte lingue di fuoco si sono levate quest’oggi, sabato 20 luglio, nell’area boschiva di Turbigo.

Incendio a Turbigo: volontari sul posto

I volontari del Parco Ticino Turbigo sono entrati in azione nella giornata di oggi, e sono ancora a lavoro, per bonificare la superficie dell’area boschiva, all’altezza di Cascina Gatta, coinvolta nell’incendio di oggi. Nei pochi momenti liberi dall’impegnativo intervento, che li sta tenendo impegnati da molte ore, i volontari hanno condiviso sulla loro pagina Facebook una carrellata di foto sullo stato del bosco divorato dalle fiamme e sul loro lavoro, ricevendo i complimenti dagli internauti per lo spirito di sacrificio e dedizione che sempre dimostrano nei confronti del Parco Ticino.

