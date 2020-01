Incendio in un appartamento di Nerviano: coinvolta una persona anziana.

Questa notte, introno alle 3, in via Lazzaretto a Nerviano un appartamento è andato a fuoco. In casa si trovava solo una persona anziana che fortunatamente è riuscita ad uscire in modo autonomo. Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco da Rho e Legnano con autopompa e autoscala. L’ incendio è stato spento in pochi minuti.