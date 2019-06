Nei mesi di giugno e luglio, sul territorio comunale di Abbiategrasso, saranno effettuati interventi di ripristino di pavimentazioni in pietra naturale.

Primi interventi di ripristino già iniziati nelle vie del centro

A partire da lunedì 24 giugno sono iniziati i lavori di ripristino della pavimentazione dei marciapiedi in porfido in via Cadorna intersezione via C. Battisti e via Cadorna int. via XXIV Maggio, successivamente saranno attuati interventi in via Pertini, via Tazzoli/Mereghetti, e presso le vie del centro storico individuate in piazza Castello, piazza V Giornate, via Misericordia, via Piatti, c.so San Pietro e via Curioni.

Modifiche alla viabilità in vista

Gli interventi comportano la presenza di cantieri mobili ed in alcune vie si renderà necessario apportare modifiche temporanee alla viabilità al fine di consentire le lavorazioni.

Sarà prevista di volta in volta, idonea comunicazione alla cittadinanza.