Legnano si muove, fitness gratuito contro la sedentarietà

Giunta alla sesta edizione ,organizzata da Genesi Uno SpA e patrocinata dal Comune di Legnano, ASST Ovest Milanese e ATS Milano Città Metropolitana, “Legnano si muove” è pronta per partire.

Legnano si muove

Un calendario fitto quello della manifestazione, che si snoda seguendo il motto “benessere a un passo da te”. Gli organizzatori intendono fornire ai cittadini, legnanesi e residenti nei comuni limitrofi, un servizio che vada al di là del mero intento sportivo e che diventi un modello educativo per uno stile di vita più sano.

“Legnano si muove” nasce per combattere la sedentarietà, un killer silenzioso che, spesso, si insidia nelle nostre vite e per incentivare l’abitudine al movimento. Le azioni che quotidianamente svolgiamo, come andare al lavoro, fare la spesa, raggiungere il nostro piano di casa, possono essere trasformate in sessioni d’allenamento. Scegliere di raggiungere l’ufficio in bicicletta o a piedi non solo aiuta a mantenersi in forma, ma contribuisce alla salvaguardia del pianeta.

Inoltre l’esercizio di gruppo stimola la socializzazione, fornendo opportunità di fare conoscenza e aiuta a raggiungere gli obiettivi prefissati, motivandosi gli uni con gli altri.

Un calendario ricco di appuntamenti

Tante le attività previste. Oltre ai blasonati gruppi di cammino, organizzati dall’UOC promozione della salute di ATS, sarà possibile scegliere tra un ricco calendario di allenamenti di gruppo con gli insegnanti della palestra genesi di benessere, nello splendido scenario del parco Castello. Tra i corsi che verranno attivati dal 3giugno al 27 luglio e dal 2 al 21 settembre: pilates, yoga, mamma wellness, ginnastica dolce e funzionale; tutti fruibili anche dai principianti, grazie alla presenza di un trainer professionista.

“Legnano si muove” promuovendo attività fitness raggiungibili a piedi o in bicicletta ottiene un duplice risultato: educare al movimento da una parte e preservare l’ambiente dall’inquinamento dall’altra.