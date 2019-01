Malore a scuola, arriva l’ambulanza in una scuola di via Verdi a Bollate. Poco dopo le 10 di lunedì 7 gennaio, è scattata la chiamata al 118 per soccorrere uno studente 11enne.

Malore a scuola

Sul posto è giunta l’ambulanza della Sos Novate che ha accompagnato il ragazzino, in codice verde all’ospedale Sacco.

Solo un malessere

L’alunno è uscito in barella, ma solo per precauzione, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Si sarebbe trattato, infatti, di un lieve malessere.

