Marcallo, abbagliato dal sole investe 62enne

Marcallo: una persona di 62 anni è stata investita attorno alle 11.45 all'altezza del civico 112 di via Roma. L'incidente è avvenuto all'attraversamento pedonale nei pressi del centro polifunzionale San Marco e, sull'altro lato, della farmacia. Secondo una prima possibile ricostruzione, chi era al volante dell'auto potrebbe essere stato abbagliato dai riflessi del sole e non essersi avveduto della presenza del pedone che stava attraversando la strada. Sul posto la Polizia locale di Marcallo con Casone, assieme ad una ambulanza della Croce Bianca di Magenta e ad una automedica. Inizialmente preoccupanti le condizioni della persona investita, tuttavia poi portata via in codice giallo.