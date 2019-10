Era scomparso a Legnano da ieri. Matteo Trovisi è tornato a casa.

Matteo sta bene, è stato ritrovato

Matteo Trovisi, il 15enne che da ieri sera non dava sue notizie ai genitori, è stato ritrovato. Sta bene. Il giovane, che frequenta l’istituto Bernocchi di Legnano, abita a Gorla Minore con la famiglia. Si era allontanato dopo essere stato rimproverato. Fortutamente l’allarme è rientrato e ora è di nuovo con i suoi famigliari che si sono mobilitati chiedendo aiuto anche ai carabinieri della Compagnia di Saronno per poterlo ritrovare. Per lui si è mobilitato l’web e anche i Legnanesi che hanno lanciato un appello dalla loro pagina Facebook. Il padre del 15enne infatti è un attore della famosa compagnia legnanese.

Rintracciato a Busto Garolfo

E’ stato rintracciato dai carabinieri di Busto Garolfo al parco degli Alpini di Arconate poco dopo le 18. Alle forze dell’ordine ha detto di essersi allontanato da casa dopo una discussione con il padre.