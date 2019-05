Mezzi in fiamme a Magenta e Gudo Visconti. Intorno all’una di notte, lunedì 13, in via Trento angolo via Diaz, all’ interno parcheggio pubblico magentino, due mezzi sono stati coinvolti da un rogo.

A fuoco due furgoni aziendali

Sul posto si è precipitata una squadra dei Vigili del fuoco di Magenta unitamente a pattuglie delle Stazioni dei Carabinieri di Bareggio e Magenta. L’incendio coinvolgeva due furgoni, entrambi intestati alla stessa ditta. I pompieri hanno sedato le fiamme: la parte anteriore dei due veicoli è andata distrutta, Ma nessuno è rimasto ferito. Si indaga per capire la natura dell’incendio, nessuna pista è esclusa.

Auto in fiamme a Gudo

Nella nottata dell’ 11 maggio, a Gudo Visconti, in via Liberazione, per cause in corso di accertamento, si è propagato un incendio a bordo della Mercedes classe C, intestata a P. A. K., classe 1970 residente Milano e coniugata. Sono stati allertati i Vigili del fuoco che hanno placato il rogo; indagano i carabineiri di Rosate.