Magenta blindata per la gara ciclistica Milano-Torino. Nella giornata di martedì briefing con la carica dei volontari che in queste ore stanno presidiando le aree off limits al traffico. Allestito il quartier generale e una sorta di Bit magentina in casa Giacobbe.

Leggi anche:

Milano-Torino, si parte

Alle 11.40 dalla basilica via al pre-gara, alle 11.45 start ufficiale in prossimità della Saffa. Stamattina nessuna criticità rilevata grazie al piano viabilistico predisposto da Polizia locale e Carabinieri, che è stato però oggetto di polemica per via della chiusura totale delle scuole.

Guarda le foto: