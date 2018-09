Morimondo, Festa del Forno con Pro loco domenica 16

Morimondo, Festa del Forno con Pro loco e Amministrazione comunale domenica 16 settembre. Mercatini enogastronomici, hobbismo e pranzo con musica dal vivo.

A Morimondo domenica 16 settembre dalle 12.15, in via XXV Aprile, si aprirà la “Festa del Forno” evento organizzato da Pro Loco e Amministrazione comunale che prevede mercatini enogastronomici e hobbismo nelle vie del paese, nonché il pranzo tradizionale milanese con musica dal vivo (si consiglia di prenotare, costo individuale 20 euro, gratis bambini under 6, tel. 02-94.961.491). Nel pomeriggio si terranno laboratori per bambini per la produzione di pane e biscotti.