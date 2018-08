Motta Visconti: il cineteatro Arcobaleno ospita ospita alle 21 di venerdì 7 settembre il «Concerto di beneficenza per Accumoli».

Motta: concerto per Accumoli venerdì 7 settembre

Il cineteatro Arcobaleno ospita alle 21 di venerdì 7 settembre il «Concerto di beneficenza per Accumoli», con sul palco una cover band dei Nomadi. L'iniziativa, promossa da Pro loco con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, è ad ingresso libero e i fondi raccolti andranno a contribuire alla raccolta avviata dai Comuni del Magentino e dell'Abbiatense per sostenere la rinascita del Municipio del centro Italia devastato dal terremoto. L'evento avrà inoltre una dedica speciale in memoria di Giovanni Bertolazzi, l'assessore ed ex sindaco del paese spentosi a soli 62 anni lo scorso aprile, tra gli artefici dell'iniziativa intercomunale a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma.