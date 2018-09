Motta Visconti, il Comitato Genitori consegna mille euro alla scuola Ada Negri: serviranno per l’acquisto di due lavagne interattive e di una stampante.

Motta Visconti, due Lim per le scuole grazie al Comitato Genitori

Significativo contributo da parte del Comitato Genitori Motta Visconti alle attività scolastiche dell’istituto Ada Negri: nella giornata di martedì 18 settembre, infatti, il presidente Daniele Perego e la vicepresidente Karen Mancini hanno affidato ai rappresentanti della scuola oltre mille euro. Risorse che saranno utilizzate per acquistare due lavagne interattive Lim ed una stampante. La somma deriva per 700 euro dalle foto di classe effettuate nel finale dello scorso anno scolastico, e per 336 euro dal corso “English for Kids”. E a proposito di quest’ultimo, il Comitato Genitori informa: “Stiamo organizzando il corso per l’anno 2018/2019, aspettiamo le numerose adesioni, per preparare i nostri figli e permettere loro di avere un inglese fluente quando entreranno nel mondo del lavoro”. Maggiori informazioni previste a breve. Torna alla home page.