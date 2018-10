Motta Visconti: Fast dal Ciarlot in Cascina Caiella il 14 ottobre. Il ricavato a favore della parrocchia San Giovanni Battista.

Il dolce tipico mottese, il “ciarlot” (pronunciato ciarlòt), dà il nome all’iniziativa “La Fast dal Ciarlot” che si svolgerà domenica 14 ottobre 2018 presso la Cascina Caiella a Casorate Primo, ma più vicina a Motta Visconti: “La Fast dal Ciarlot” è tuttora l’unico, vero tributo riservato a questo apprezzato dolce fatto di mele, pane e cacao, che si può gustare freddo o caldo, a seconda dei gusti. In occasione della festa avrà luogo il “Mercatino degli Agricoltori” con i prodotti tipici della zona: salumi, formaggi, mele, miele, salame d’oca, dolci e tante altre prelibatezze.

Musica dal vivo, ballo liscio sull'aia, una tavola calda e fredda e la sottoscrizione a premi a favore della Parrocchia "San Giovanni Battista" di Motta Visconti (impegnata nei lavori di rifacimento del tetto della chiesa) completano le iniziative proposte dalla Cascina Caiella, che non mancherà di lanciare il concorso "Il ciarlot più buono". Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e soprattutto a raggiungere la Cascina possibilmente senza automobili (meglio in bicicletta). Per informazioni (e per prenotare il vostro pranzo in cascina entro giovedì 11 ottobre 2018) visitare il sito www.lacaiella.it.