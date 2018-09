Motta Visconti, “Un goal per la Pediatria” del San Matteo

Motta Visconti: il 22 settembre «Un goal per la Pediatria», sfida amichevole e benefica tra Asd Mottese e medici del San Matteo di Pavia.

«Un goal per la Pediatria»: sabato 22 settembre allo stadio comunale di Motta Visconti scenderanno in campo per una partita di calcio le formazioni dell'Asd Mottese e quella dei Medici del San Matteo di Pavia. Le due squadre si sfideranno per una nobile causa: i proventi infatti (donazione di 5 euro) andranno a favore del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale pavese. Appuntamento alle 14.30 con l'esibizione della categoria Esordienti, quindi alle 17 il big match.