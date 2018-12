Muore nel rogo di casa: Stefano Amicarelli, molto conosciuto a Castiglione Olona, sarebbe rimasto bloccato nel suo garage.

Muore nel rogo della sua abitazione

Tragedia a Castiglione Olona nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 dicembre 2018. Il 49 anni Stefano Amicarelli, molto conosciuto in paese, ha perso la vita tra le fiamme che bruciavano la sua abitazione in via Papa Giovanni XXIII. L’incendio, scoppiato per cause accidentali intorno all’1, ha completamente distrutto la casa. Incolumi invece i genitori del 49enne. La coppia di coniugi infatti è riuscita ad abbandonare per tempo l’appartamento.

L’uomo era in garage

Stefano Amicarelli sarebbe entrato nel suo box per portare fuori la sua auto a gpl, proprio per paura che esplodesse a contatto con le fiamme. Purtroppo, avendo la cler elettrica, il 49enne non è più riuscito ad aprirla, rimanendo così bloccato all’interno.

TORNA ALLA HOME E LEGGI: Muore le rogo della sua casa

E ANCHE: Muore nel rogo della sua casa, gli aggiornamenti FOTO E VIDEO