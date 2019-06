Musicale, la prima potrebbe partire, al via i test d’idoneiità. Sembra che la battaglia dei genitori stia portando ai frutti attesi, anche se ancora non c’è alcuna ufficialità.

“Il Comitato Genitori ha attivato tutti i mezzi possibili per far valere le buone ragioni che depongono a favore della formazione della classe prima. Tutte le iniziative in atto sono state per senso di responsabilità congelate avendo appreso, in seguito a fitti contatti avuti soprattutto nel week end, che si sono venute a creare concretamente le condizioni per cercare di formare la classe prima del liceo musicale. La Direzione Scolastica sta infatti contattando in queste ore tutti i potenziali allievi di cui abbiamo messo a disposizione i necessari dettagli (11 in aggiunta ai 10 già classificati idonei dalla scuola stessa) ed ha fissato per la settimana prossima test di idoneità informandone contestualmente i docenti interessati”, informano dal comitato per la formazione della prima liceo musicale.

Manca l’ufficialità

Un grazie da parte dei genitori va alla Direzione Scolastica, l’USR ed i rappresentanti istituzionali che, “in ultima analisi, hanno saputo comprendere esigenze importanti per tante famiglie. Un grazie speciale anche agli insegnanti che hanno supportato con la propria conoscenza questo percorso complesso in un raccordo proattivo specialmente tra Direzione Scolastica e Comitato genitori. Con sano realismo, si potrà dire se la classe potrà essere effettivamente formata solo dopo i test di ammissione. Ma questo era anzitutto il passo che auspicavamo”. Nessuna nota ufficiale, ad ora, da scuola o Ufficio scolastico regionale.