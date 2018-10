Muster & Dikson in lutto per la scomparsa improvvisa di Franco Colombo.

Muster & Dikson perde il suo fondatore

Era a cena in un ristorante lungo la Saronnese, a Legnano. Poco prima delle 20.30, il malore. Un arresto cardiaco. Franco Colombo, 86 anni, storico fondatore e proprietario della Muster & Dikson, famosa azienda di via Kennedy a Cerro Maggiore (ben visibile percorrendo l’autostrada A8), è venuto a mancare poco dopo. Sul posto erano arrivati i soccorritori della Croce Rossa, insieme all’automedica e carabinieri di Legnano. L’imprenditore, che abitava a Cerro, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano. Ma non ce l’ha fatta. I funerali si svolgeranno lunedì 29 ottobre, alle 15, nella chiesa parrocchiale cerrese.

Tutti i dipendenti si sono stretti intorno alla famiglia.

La celebre azienda

L’azienda fondata da Colombo da oltre 50 anni era leader nel settore dei prodotti per acconciature ed estetista. Negli anni 1965-67 Colombo ha dato inizio alla produzione. Oggi l’azienda conta cinque stabilimenti, più un blocco per l’esposizione e uffici progettazione, per un totale di 55mila metri quadrati coperti. Serve ben 70 paesi in tutto il mondo.

