Dopo venti anni di servizio in città il Luogotenente Gaetano Iurato va in congedo, nel 2010 fu premiato dal Presidente Napolitano

Nuovo comandante in città

Una nuova guida per la stazione dei carabinieri di Settimo Milanese. Dallo scorso 8 gennaio, infatti, il Luogotenente Gaetano Iurato, 54 anni, è andato in congedo lasciando dopo 20 anni il suo ruolo di comandante della locale stazione dell’Arma. Nello stesso giorno il Capitano Pasquale Puca della Compagnia di Corsico ha nominato il Maresciallo Capo Andrea Lenoci nuovo comandante della stazione.

Prima era a Cornaredo

Lenoci, 40 anni, conosce già molto bene il territorio: negli ultimi tre anni ha prestato servizio come vicecomandante nella stazione dei carabinieri di Cornaredo, stesso ruolo ricoperto per i precedenti quattro anni nella stazione di Arluno. Prima di arrivare ad Arluno, svolgeva il suo incarico in Calabria. Infine, diverse missioni in area balcanica con il Reggimento San Marco della Marina Militare Italiana antecendenti l’ingresso nell’Arma dei carabinieri. A tutto ciò, si aggiunga anche una laurea in giurisprudenza.

Iurato in congedo dopo una lunga carriera

Per il Luogotenente Gaetano Iurato invece è giunto il momento del congedo dopo una carriera decennale: fra i momenti più importanti della carriera, il premio ricevuto durante le celebrazioni per il 196esimo anno di fondazione dell’Arma a Roma dalle mani dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel 2010 per l’impegno profuso alla guida della Stazione di Settimo.