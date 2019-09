OraCorri Fluo Run all’oratorio di Vermezzo: appuntamento sabato 21 settembre alle 20.30. Consiglabile presentarsi vestiti di bianco…

Festa dell'oratorio 2019 a Vermezzo con Zelo. Sabato 21 settembre è in programma la OraCorri Fluo Run: una corsa non competitiva per tutti. Alle 20, ritrovo presso l'oratorio di Vermezzo e ritiro del kit; alle 20.30, partenza della corsa. È consigliabile vestirsi di bianco o con vestiti fluo. Arrivo sempre in oratorio, dove alle 21.45 ci sarà il Fluo Party con dj set. Iscrizioni entro venerdì 20, alle 20, al numero 338-66.00.001. Quota di partecipazione di 5 euro; mentre a 8 euro si acquista il braccialetto «Festa dell'oratorio», che comprende anche il pranzo del giorno seguente. Domenica 22 ci sarà infatti alle 12.30, dopo la santa messa delle 11 a Vermezzo, la «ColazionPranzando»: pranzo leggero a buffet. Offerta minima di 5 euro. Dalle 14.30, giochi organizzati, balli, animazione e giochi a premi, mentre alle 18 aperitivo colorato.