Paura per una ragazza investita a Bollate. Intorno alle 9,15 in via Piave, una giovane di 27 anni è stata vittima di un incidente. Sul posto, in codice giallo, una ambulanza della Croce Azzurra e una pattuglia dei Carabinieri.

Paura per una ragazza investita

Dopo circa tre quarti d’ora, l’ambulanza se ne è andata a sirene spente, la giovane, che sta bene, è stata portata in codice verde al pronto soccorso per controlli.

Il precedente

L’incidente è avvenuto poco dopo la rotonda, nelle vicinanze delle strisce. Non distante da qui, poco tempo fa, in via Cavour, una persona era stata investita ed è poi deceduta. Una zona trafficata e a rischio.

