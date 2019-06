Pioggia di medaglie per gli sbandieratori di Legnano.

La Parata Nazionale della bandiera

Pioggia di medaglie per gli sbandieratori e musici città di Legnano, che, durante l’ottava edizione della Parata Nazionale della Bandiera dedicata ai campionati giovanili, svoltasi a Pesaro dal 31 maggio al 2 giugno, sono saliti sul podio ben tre volte, nelle categorie: gara di coppia tradizionale, under 12 e 15 e nella gara di piccola squadra under 12.

Sbandieratori e musici Soriano nel Cimino

La Parata nazionale della bandiera, promossa dalla lega italiana sbanderatori e organizzata dal gruppo storico “La Pandolfaccia” di Fano, in collaborazione con l’APA (associazione pesarese albergatori), con il patrocinio del comune di Pesaro e della regione Marche, ha visto gli sbandieratori e musici Soriano nel Cimino laurearsi come miglior compagnia d’Italia under 18.

A prendere parte all’evento circa 500 ragazzi di età compresa tra i 7 e i 17 anni, per un totale di 16 compagnie, provenienti da otto regioni, che hanno affrontato le 133 gare previste in Piazza del Popolo e Piazzale della Libertà.

Nello specifico, a contendersi l’ambito titolo di campioni d’Italia 2019 c’erano gli sbandieratori e i musici di Amelia (TR), Avigliano (PZ), Valmarina di Calenzano (FI), Zeveto città di Chiari (BS), Costigliole d’Asti (AT), Fano (PU), Gallicano (LU), Legnano (MI), Lucca – Contrada Sant’Anna in Piaggia, Lucera (FG), Montefalco (PG), Soriano nel Cimino (VT), Foligno (PG), Vigevano (PV) e Viterbo con il Gruppo storico musicale città di Viterbo e dell’associazione culturale “Pilastro”.

Presentati i nuovi costumi

Sabato 1°giugno sono stati, inoltre, presentati in via ufficiale i nuovi costumi storici della nazionale italiana sbandieratori e musici della LIS, che saranno indossati nelle manifestazioni e nelle uscite durante le quali la rosa azzurra sarà protagonista.

Il successo della kermesse sportiva è stato evidenziato dal presidente della Lega italiana sbandieratori, Marco Gastoldi, che ha detto: “È stata un’ottima Parata

e questo sia grazie alle condizioni meteo che ci hanno favoriti, consentendoci di far disputare tutte le gare nelle piazze più rappresentative di Pesaro e sia per merito del Gruppo di Fano, che è riuscito ad organizzare questa manifestazione a soli 9 mesi di distanza dal Campionato maggiore. Aggiungo il plauso per il grande impegno profuso dalla Commissione Manifestazioni ed Eventi, presieduta da Katia Astesano, responsabile del progetto Nazionale, e da quanti si sono adoperati per la straordinaria riuscita dell’appuntamento”.

Questo è l’elenco, diviso per discipline ed età, delle compagnie che si sono aggiudicate i primi tre gradini del podio nella VIII edizione della Parata Nazionale Under 18: