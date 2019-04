Pogliano: al via la tradizionale raccolta viveri

Pogliano: parte la consueta raccolta alimentare indetta da Caritas

Farà il suo esordio il 7 aprile alle 9 la raccolta di viveri porta a porta indetta dal gruppo Caritas Interparrocchiale.

I volontari degli oratori di Pogliano e Bettolino, come da tradizione, passeranno nelle case dei poglianesi a ritirare il contributo che ognuno si sentirà libero di offrire. Nel caso si programmi un’assenza per quel giorno, la persona interessata può lasciare eventualmente il suo pacco al vicino, oppure consegnarlo direttamente in oratorio domenica mattina. Le ulteriori fasce orarie che Caritas mette a disposizione per poter donare sono: sabato 6 aprile e tutti i primi sabati del mese dalle 10,30 alle 12,30; i mercoledì dalle 15 alle 17 alla sede di Via Monsignor Paleari 10.

Per qualsiasi altra informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo: caritas.pogliano@gmail.com.

I prodotti richiesti rientrano nella casistica dei generi di primaria necessità. Di seguito alcuni esempi: olio, tonno, scatolame, pasta, zucchero, caffè, omogeneizzati. Insieme per i più deboli l’obiettivo dell’iniziativa.

